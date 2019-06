“Purtroppo, poche ore fa è giunta la notizia che non avremmo mai voluto sentire. Notizia drammatica e straziante per tutte e tutti noi: Francesco, il ragazzo rimasto ferito venerdì sera, non ce l’ha fatta. In questo momento vorremmo solo esprimere il nostro dolore e la nostra vicinanza alla famiglia e agli amici di Francesco“. Un post su Facebook firmato dagli organizzatori di ‘Sapienza Porto Aperto‘, per esprimere il cordoglio per la morte del 26enne, deceduto ieri dopo essersi reciso l’aorta femorale provando a scavalcare il muro di cinta dell’ateneo durante l’evento legato alla Notte Bianca.

