Nel corso dell’operazione, estesa anche alla dimora del corriere, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro denaro contante, riconducibile al pagamento per il trasporto dello stupefacente e sostanza da taglio, costituita da farmaci di diverse tipologie quali antibiotici cefalosporinici contenenti lidocaina, anestetico impiegato per ridurre dolori dovuti ad iniezioni, e carbonato di calcio, che assunti congiuntamente alle sostanze oppiacee ne aumentano gli effetti psicotropi. Al termine delle attività, il trentaseienne indiano, risultato incensurato e legalmente presente in Italia con annesso regolare contratto di lavoro, è stato arrestato per traffico di stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria capitolina.

