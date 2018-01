Roland R-07 è un registratore audio tascabile che offre un’audio di alta qualità e funziona solo se collegato ad un iPhone.

L’iPhone è molto utile per realizzare registrazioni audio veloci e prendere appunti al volo, ma la qualità non è certo delle migliori. In primis, la registrazione audio non è stereo, inoltre il microfono integrato nell’iPhone è si di buona qualità, ma non certo paragonabile ad un microfono esterno anche se economico.

Per venire incontro agli utenti iOS che hanno bisogno di registrazioni audio di alta qualità, Roland ha realizzato R-07. Si tratta di un registratore audio con microfoni stereo e con una perfetta integrazione con la relativa app per iPhone.

Una delle caratteristiche principali di questo registratore è quella che Roland chiama “registrazione audio ad alta risoluzione“. R-07 è in grado di effettuare due registrazioni, una con il più alto segnale possibile e l’altra un po’ più silenziosa. In pratica, l’R-07 effettua una registrazione nella migliore qualità possibile, ma se durante la sessione viene percepito un rumore più forte che rischia di far distorcere l’audio, allora subentra la versione più silenziosa.

Tutto, dalle impostazioni all’avvio della registrazione, può essere gestito in remoto da iPhone o Apple Watch. Roland R-07 sarà disponibile da aprile al prezzo di 230$.