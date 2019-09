“Non so molto bene quello che sta succedendo in Italia a livello politico, ma so che Salvini per il momento se n’è andato. Beh, menomale. Anche se mi sto accorgendo di una recrudescenza fascista in tutta Europa. Il potere mai come oggi controlla le nostre vite, c’è un disegno per distruggere questo nostro splendido e fragile pianeta: dobbiamo metterci insieme e resistere perché altrimenti non avremo nulla da lasciare alle prossime generazioni”. È un fiume in piena Roger Waters, fondatore e forza creativa dei Pink Floyd, che nel giorno del suo 76° compleanno porta Fuori Concorso alla 76° edizione della Mostra di Venezia ‘US + THEM’, film-concerto diretto insieme a Sean Evens che restituisce sul grande schermo lo spirito dell’omonimo tour mondiale 2017-2018.

