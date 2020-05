Arriva in digitale Us+Them, film concerto di Roger Waters. La leggenda dei Pink Floyd afferma: “È un invito all’azione“.

Roger Waters ha annunciato l’uscita del suo film-concerto, Roger Waters: Us + Them, documentando così il suo Us + Them Tour 2017-2018. La leggenda dei Pink Floyd distribuirà il film in digitale e su richiesta il 16 giugno, tramite Sony Pictures Home Entertainment.

Alcune delle caratteristiche esclusive di Roger Waters: Us + Them in edizione digitale includono brani bonus, come Comfortably Numb e Smell the Roses.

La versione digitale vanta anche un corto/documentario, A Fleeting Glimpse, che include momenti dietro le quinte del tour.

Roger Waters: in digitale il film concerto Us+Them



Il film concerto Us + Them di Roger Waters uscirà in digitale il 16 giugno 2020. Girato durante l’omonimo tour del 2017, Us + Them vede il co-fondatore dei Pink Floyd scavare a fondo nella raccolta di materiali della sua ex band.

Il film contiene brani tratti dagli iconici album della band, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals and The Wall, nonché dall’album solista del 2017 di Waters, Is This The Life We Really Want?

Us + Them ha ricevuto una proiezione cinematografica limitata in tutto il mondo, a partire da ottobre 2019. Sarà disponibile per i fan da godersi nelle loro case, su richiesta o tramite acquisto digitale.

Rolling Stone fa notare che la versione digitale del film includerà due tracce aggiuntive: il classico dei Pink Floyd, Comfortably Numb e il singolo solista del 2017 di Waters, Smell the Roses.

Il video di Mother:

Roger Waters: il film Us+Them è “un invito all’azione

“Us + Them non è un esempio rock’n’roll standard“, ha spiegato Waters in precedenza. “Alcuni tra il pubblico potrebbero escalmare yee-ha!, il che va bene, ma molti piangeranno. Questo è quello che spero“.

Ha descritto il film come un “invito all’azione“, aggiungendo che:

“L’uomo sapiens si trova a un bivio. Possiamo mettere insieme il nostro amore, sviluppare la nostra capacità di empatizzare con gli altri e agire collettivamente per il bene del nostro pianeta oppure possiamo continuare a essere dei ‘Comfortably Numb’, e proseguire, come dei lemming ciechi, nella nostra attuale marcia mortale e omicida verso l’estinzione. Us + Them è un voto per l’amore e la vita“.

Waters aveva programmato di esibirsi ampiamente nel 2020 con il suo tour This Is Not a Drill. L’inizio della tournée era previsto per luglio ma è stato rinviato al 2021 a causa della pandemia di COVID-19.