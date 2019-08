Alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 saranno presenti anche due grandissimi nomi della musica internazionale: Roger Waters e Mick Jagger.

Occhi puntati sulla Mostra del Cinema di Venezia per tanti fan della grande musica rock internazionale. Alla kermesse che prenderà il via il 28 agosto e si protrarrà fino al 7 settembre, infatti, saranno presenti anche due grandi star: Roger Waters, ex Pink Floyd, e Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones.

Cosa ci fanno due leggende della musica a una delle mostre più importanti dedicate al cinema? Scopriamolo insieme.

Mostra del Cinema di Venezia: Roger Waters e Mick Jagger tra i protagonisti

Il 6 settembre sarà il grande giorno di Roger Waters, che presenterà alla Mostra il documentario Roger Waters Us + Them, dedicato all’omonimo tour mondiale che lo ha visto protagonista negli ultimi due anni.

Jagger invece sarà presente il 7 settembre per il film italo-inglese The Burnt Orange Heresy di Giuseppe Capotondi, presentato fuori concorso. Nella pellicola il cantante recita come collezionista di opere d’arte.

Roger Waters

Mick Jagger e il cinema

Se Roger Waters non è mai stato di fatto un vero protagonista al cinema, Jagger può vantare un’esperienza cinematografica di ampio respiro. Ha iniziato nel 1969, prendendo parte alla pellicola Umano, non umano di Mario Schifano, ma ha recitato anche in altri film di discreta importanza, tra cui Freejack del 1991, Bent del 1997, L’ultimo gigolò ed Enigma del 2001.

Non solo attore. Nel corso della sua vita si è infatti speso anche nelle vesti di produttore. Ha infatti prodotto Get on Up, biopic sulla vita del padrino del soul, James Brown, interpretato da Chadwick Boseman (Black Panther nell’Universo della Marvel), oltre che la serie televisiva Vinyl, ideata insieme a Martin Scorsese. Insomma, non è propriamente un esordiente nello star system cinematografico.

Di seguito il trailer di Get on Up, la pellicola prodotta da Mick: