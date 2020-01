Roger Waters annuncia il nuovo tour This is not a drill: le date

This is not a drill è il titolo del nuovo tour annunciato da Roger Waters. Ecco le date.

Roger Waters ha annunciato l’inizio del suo nuovo tour, This Is Not a Drill, che gli permetterà di girare 31 città in tutto il Nord America nell’estate del 2020.

“Sarà un nuovo spettacolo, senza esclusione di colpi“, ha detto in un’intervista di settembre 2019 a Rolling Stone. “Il mio lavoro è pensare: ‘Beh, come posso rendere il rock ‘n’ roll più interessante o teatrale o eccitante o visivo o musicale o qualunque altra cosa?’ È quello che ho fatto negli ultimi 50 anni: esprimermi“.

Roger Waters inizierà il suo tour l’8 luglio alla PPG Paints Arena di Pittsburgh e lo concluderà il 3 ottobre all’American Airlines Center di Dallas. I biglietti saranno in vendita il 31 gennaio alle 10 ora locale, ad eccezione dello spettacolo di Montreal, che sarà in vendita il 7 febbraio.

Ecco tutte le date in programmazione del tour This is not a drill:

8 luglio – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena

10 luglio – Philadelphia, PA @ Wells Fargo Center

14 luglio – Detroit, MI @ Little Caesars Arena

17 luglio – Toronto, ON @ Scotiabank Arena

21 luglio – Quebec City, QC @ Videotron Center

23 luglio – Montreal, QC @ Bell Center

25 luglio – Albany, NY @ Times Union Center

28 luglio – Boston, MA @ TD Garden

30 luglio – Washington, DC @ Capital One Arena

1 agosto – Cincinnati, OH @ Heritage Bank Center

5 agosto – New York, NY @ Madison Square Garden

11 agosto – Raleigh, NC @ PNC Arena

13 agosto – Orlando, FL @ Amway Center

15 agosto – Miami, FL @ AmericanA Airlines Arena

18 agosto – Nashville, TN @ Bridgestone Arena

20 agosto – Atlanta, GA @ State Farm Arena

22 agosto – Milwaukee, WI @ Fiserv Forum

25 agosto – Minneapolis, MN @ Target Center

27 agosto – Chicago, IL @ United Center

29 agosto – Kansas City, MO @ Sprint Center

2 settembre – Denver, CO @ Pepsi Center

4 settembre – Las Vegas, NV @ T-Mobile Arena

10 settembre – Los Angeles, CA @ Staples Center

14 settembre – Vancouver, BC @ Rogers Arena

16 settembre – Edmonton, AB @ Rogers Place

19 settembre – Tacoma, WA @ Tacoma Dome

21 settembre – Portland, OR @ Moda Center

23 settembre – Sacramento, CA @ Golden 1 Center

25 settembre – San Francisco, CA @ Chase Center

30 settembre – Salt Lake City, UT @ Vivint Smart Home Arena

3 ottobre – Dallas, TX @ American Airlines Center.

Questo tour rappresenta il primo nuovo tour che svolge da Us+Them de 2017-18.

Di seguito, ecco il video Wait for Her:

Roger Water, l’appello all’umanità: cambiate o morirete

Waters ha discusso del tour in un annuncio video che lo ha visto provare Comfortably Numb, Sheep, la sua canzone The Powers That Be e altri brani.

“Mentre il tempo passa sempre più veloce fino all’estinzione, mi è sembrato una cosa buona parlare di ciò”, ha detto, aggiungendo, “Ad essere sinceri, dobbiamo cambiare il modo in cui ci organizziamo come una razza umana o moriamo […]. Ecco perché si parla nei pub. Ecco perché questa conversazione dovrebbe essere sulla bocca di tutti, costantemente, per tutto il tempo, perché è molto importante“.