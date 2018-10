Scontro acceso a Pomeriggio 5 fra Roger Garth e Antonio Zequila. I due opinionisti hanno battibeccato a distanza (Roger era in collegamento da Roma) quando improvvisamente ha fatto outing a Zequila ‘accusandolo’ di fingere di essere quello che non è.

“Ma tu ancora fai finta di essere etero? Che ci provavi con me anni fa? Sono vent’anni che fingi di essere etero!”

Antonio Zequila non si è scomposto più di tanto ed ha continuato a ripetere ‘Fingo di essere etero? Perché?‘, lasciando senza parole Barbara d’Urso che ha preferito non scendere in dettagli e continuare il talk sul Grande Fratello Vip.

Rogers che fa Outing in diretta a #pomeriggio5 a #Zechila volooooooo — mradams (@MrAdamsty) 23 ottobre 2018