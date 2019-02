A distanza di un giorno da quando Alberto Dandolo su Dagospia ha scritto che su L’Isola dei Famosi ci sono ben cinque naufraghi con una sessualità fluida, Roger Garth a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso ha confessato che un concorrente in Honduras ha avuto un flirt con una sua conoscente transessuale.

“Ho uno scoop! Mi ha scritto su Instagram una persona, è una ragazza, è una ragazza transessuale. È stata in intimità con questa persona che sta ora sull’Isola ed è molto arrabbiata, perché questo concorrente starebbe avendo un flirt con una donna, e lei si sente presa in giro. Non ha avuto una storia con lui, ma solo un flirt. Il concorrente adesso – non faccio il nome – si sta vedendo con una ragazza e questa trans vuol far passare il messaggio che non c’è nulla di male ad andare con ragazze transessuali. La ragazza in questione si chiama Alessia Nobile, e questa cosa non l’ha detta solo a me… È stata in intimità con questo concorrente, sì”.