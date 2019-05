Rockets sulla rampa di lancio con ‘Wonderland’ (Label Rocktronic Music /Azzurra Music), anticipato in radio e in digitale dal singolo ‘Kids from Mars’, acquistabile anche nei negozi tradizionali in versione 45 giri in edizione limitata. L’album, disponibile in pre-order in versione autografata sul sito www.azzurramusic.it, è il tredicesimo, raccolte escluse, del gruppo francese che esordì nel 1974 con il singolo ‘Rocket Man’. Per la band il periodo di maggior successo in Italia fu quello a cavallo tra la fine degli anni settanta e i primi anni ottanta con quello che venne definito ‘space-rock’, complici i loro testi, i costumi argentati in stile ‘spaziale’ e anche il trucco argentato che ne copriva i volti.

