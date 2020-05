Il Rock the Castle 2020 è stato posticipato al 2021: l’annuncio ufficiale degli organizzatori, che promettono nuovi dettagli nelle prossime settimane.

L’annuncio era nell’aria da ormai diverse settimane, e ora è finalmente arrivato: il Rock the Castle 2020 è stato posticipato di un anno. Con tutta probabilità il festival rock di Villafranca si terrà il prossimo anno a causa dell’emergenza Coroanvirus.

Non sono stati ancora resi noti i dettagli sull’eventuale rimborso dei biglietti, ma gli organizzatori hanno fatto sapere di essere già al lavoro.

Rock the Castle 2020 posticipato al 2021

Con un messaggio pubblicato sui propri account social ufficiali, il Festival scaligero ha dato appuntamento ai fan al 2021:

“Popolo di Rock the Castle, siamo spiacenti di annunciare che l’edizione 2020 del Festival non potrà svolgersi a causa della diffusione del Coronavirus e sarà quindi posticipata al 2021. Ci stiamo lavorando e vi daremo maggiori dettagli quanto prima su questi canali“.

Ecco il post:

Chi ci sarà al Rock the Castle 2021?

L’edizione 2020 del festival del Castello Scaligero era stata raddoppiata rispetto all’anno precedente visto il successo ottenuto nel 2019. In tabellone figuravano nomi di primissimo piano del mondo del rock, e anche per questo di biglietti ne erano già stati strappati tantissimi. Non sappiamo ancora se verrà effettuato un rimborso o se i tagliandi saranno validi anche per il 2021, quando però il tabellone sarà verosimilmente diverso.

Tra le band che avrebbero dovuto suonare in questo sfortunato 2020 ricordiamo gli NOFX, i Judas Priest, i Saxon, i Lynyrd Skynyrd per il loro tour d’addio, i Darkness, gli UFO, gli Alter Bridge, i Lacuna Coil, gli Avantasia, gli Stratovarius, i Mercyful Fate, i Venom e tanti altri nomi di importantissimi della scena rock e metal internazionale.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/rockthecastleofficial

