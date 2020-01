Rock and Roll Hall of Fame: ecco tutti gli artisti entrati nell’arca della gloria del rock nel 2020.

L’attesa è terminata: la Rock and Roll Hall of Fame 2020 ha finalmente i suoi protagonisti. Nomi altisonanti, come al solito, anche se non mancano le polemiche per gli artisti che hanno mancato l’ingresso.

Dai Depeche Mode a Whitney Houston, ecco chi saranno gli artisti che entreranno per sempre nella storia della musica rock durante la cerimonia che si svolgerà il prossimo 2 maggio.

Rock and Roll Hall of Fame 2020: gli ingressi

Ecco la lista dei nuovo artisti ammessi nella Hall of Fame del rock: Depeche Mode, Doobie Brothers, T. Rex, Nine Inch Nails, Whitney Houston e Notorious B.I.G.

Per Dave Gahan e compagni è l’ennesimo risultato di prestigio in una carriera da oltre 100 milioni di dischi venduti. D’altronde, si tratta della formazione più importante nella storia del rock elettronico.



I Doobie Brothers, gruppo americano molto attivo negli anni Settanta, sono stati tra i principali esponenti di un rock con componenti blues e funky molto evidenti. Tra i loro grandi successi si ricordano brani come What a Fool Believes, China Grove e Long Train Runnin’.

I T. Rex sono invece la storica formazione di Marc Bolan, il personaggio simbolo del glam rock anni Settanta insieme all’amico David Bowie.



Musica elettronica, heavy metal e industrial: i Nine Inch Nails sono stati e sono ancora una delle formazioni più eclettiche nella storia del rock. Guidati dal talentuoso Trent Reznor, hanno portato la musica rock in un’altro pianeta, specialmente negli anni Novanta.

Ai confini del rock, o meglio al di fuori, si colloca la divina Whitney Houston, forse l’ultima grande diva della musica soul e R&B, scomparsa improvvisamente nel 2012.



Chiude il sestetto una leggenda dell’hip hop americano, Notorious B.I.G., un rapper la cui influenza è ancora oggi grandissima, specialmente sui grandi nomi della East Cost.

Rock and Roll Hall of Fame: gli esclusi

Come sempre l’annuncio dei nomi si accompagna a qualche polemica, il pi+ delle volte sterile. In nomination quest’anno c’erano infatti altre band leggendarie, come i Judas Priest, gli MC5, i Motorhead, i Soundgarden, Pat Benatar, i Kraftwerk, Rufus e Chaka Khan, Todd Rundgren, i Thin Lizzy e anche la Dave Matthews Band (che aveva trionfato nel sondaggio online riservato ai fan di tutto il mondo).

Di seguito il video di Enjoy the Silence dei Depeche Mode:

