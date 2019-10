Lunedì sera Rocco Siffredi è stato ospite a Live Non è la d’Urso insieme al figlio Lorenzo. Sui social in molti hanno criticato il re del cinema per adulti per aver permesso al figlio di lavorare insieme a lui (anche se dietro la telecamera), altri invece non hanno apprezzato un aneddoto che ha raccontato alla fine della puntata.

L’attore ha detto che dopo il funerale di sua madre ha avuto un “incontro ravvicinato” con un’anziana signora amica della defunta mamma.

“Sì, è vero quello che dice Alda. Ma è successo dopo il funerale. Io sono andato a casa di questa signora, che cercava di consolarmi. Mi ha detto ‘siediti su queste gambe come facevi da piccolo’. Lei era una vecchietta amica di mia madre, mi continuava a stringere, mi continuava a stringere, io mi sono alzato, non so cosa mi sia successo…”

Selvaggia Lucarelli su Facebook si è scagliata contro Rocco Siffredi, che ieri ha deciso di rispondere con un post sul suo profilo Instagram.

“Ci tengo particolarmente a ribadire i concetti espressi ieri.

Sono anni che cerco di fare informazione e formazione sul sess0 e sull’educazione ad esso legata. Focalizzando l’attenzione soprattutto sui giovani che vivono ormai, vista l’era digitale, in un mondo sempre più fuori controllo.

Il mondo del cinema per adulti non è il male, il sess0 non è il male. È l’informazione che può esserlo se ha come unico scopo, l’errata rappresentazione della figura femminile.

Non siate ipocriti, il sess0 è una delle poche cose al mondo che accomuna tutti noi e ci pone sullo stesso piano. È unione, non ipocrisia. È verità, non bugia.”

Nel dubbio io sto dalla parte di Leonardo Tano…

