Rocco Siffredi intervistato da Libero si è lasciato andare ad una confessione fino ad oggi taciuta: una molestia subita decenni fa da parte di un noto produttore.

L’uomo in questione, che oggi ha 80 anni, avrebbe infatti ricattato Siffredi, che non cedette e lo mandò a quel paese.

“Ho subito molestie da parte di uomini. Avevo vent’anni e un produttore che oggi ha 80 anni, mi disse: ‘Se non stai come me farai porno tutta la vita’. Lo mandai al diavolo…”

Rocco Siffredi, da molestato a molestatore? La smentita

Qualche anno fa è stato però Rocco Siffredi ad essere accusato da una giornalista francese di essere un molestatore: «Quando eravamo nei corridoi mi ha presa per il collo e mi ha infilato la lingua in bocca, ho dovuto chiamare la sicurezza. Questa cosa è inaccettabile, è una violenza a tutti gli effetti, né più né meno. E non si tratta del suo mestiere, perché ho conosciuto molti attori porno educati e gentili, è proprio lui che è così».

Accuse pesanti che Siffredi, intervistato dal Fatto Quotidiano, ha respinto con decisione: «È una donna che ha avuto grossi problemi personali e che non ci sta più con la testa. Lo si vede dalle immagini, al massimo le posso avere creato imbarazzo, ma parlare di violenza mi sembra esagerato e assurdo. Sulla lingua in bocca davvero non ricordo sia accaduto».