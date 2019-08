(di Giannandrea Carreri) – Lavoro per tutti e legalizzazione della marijuana. E’ questo il programma dell’ultimo ‘candidato’ alla presidenza del Consiglio, il rapper Rocco Hunt, in una sorta di ‘effetto ottico’ causato della sovrapposizione tra la fase politica e i contenuti del brano che da’ il titolo al suo nuovo album, ‘Libertà’. Nel brano, in napoletano come il resto del disco, il 24enne salernitano critica l’attuale situazione sociale dicendo che in realtà siamo “Schiav legalizzat” (schiavi legalizzati), lamenta l’invadenza dei politici in tv affermando “Stut’ a television nun voglio senti chiù monologhi” (spengo la televisione non voglio più sentire monologhi), lancia un grido di ribellione contro l’attuale classe dirigente con le parole “Ann a capì ca nuje nun simm pecore dint’ o recinto” (devono capire che noi non siamo pecore dentro il recinto) e promette: “Si fann a me presidente, dess a fatic a tutt quant / Pe seconda cosa ossaje legalizzass sta piant” (se facessero me presidente, darei il lavoro a tutti / per seconda cosa sai legalizzerei questa pianta). Sorride Rocco Pagliarulo, questo il vero nome del rapper, vincitore a Sanremo 2014 nella sezione ‘Nuove proposte’, quando gli si fa notare il corto circuito di questi versi con l’attualità e spiega all’Adnkronos: “Critico la realtà politica ma anche di più le istituzioni, noto che la libertà che abbiamo non è poi tanto libera e sottolineo la piaga del lavoro che non c’è, soprattutto al sud. Faccio promesse secondo lo stereotipo classico del politicante, promesse che non si possono mantenere: il lavoro a tutti?! La legalizzazione della marijuana poi in Italia non ci sarà mai. C’è tanta ironia”.

