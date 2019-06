Sensibilizzare le giovani generazioni ad un uso più responsabile dell’energia anche attraverso la robotica e il coding. E’ questo l’obiettivo del progetto ‘+ controllo, – consumo’, realizzato da Eni gas e luce in collaborazione con Eniscuola e Anp Lazio, che si è concluso oggi a Roma, presso l’Istituto Paritario Pio IX. L’iniziativa, che si è svolta da febbraio a maggio per promuovere un uso migliore dell’energia e uno stile di vita consapevole, ha coinvolto 150 studenti, tra i 7 e i 10 anni, degli istituti primari Daniele Manin, Levi Montalcini e Alessandro Manzoni di Roma, per un totale di sei classi e 30 gruppi complessivi, 6 docenti tutor e 4 docenti uditori.

