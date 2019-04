IL COINQUILINO ideale è un robot. Soprattutto per chi avrebbe bisogno di assistenza continua, giorno e notte. L’intelligenza artificiale si “veste” di un esoscheletro umanoide, con braccia e gambe, per diventare il compagno ideale per chi è affetto da. Gira per casa, osserva l’ambiente e interagisce con le persone cercando perfino di fare il simpatico. Non solo assiste ma prova anche a relazionarsi. Questo progetto è una delle novità presentare il 14 dicembre in occasione del convegno Artificial intelligence and health presso il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e promosso dalla

• IL ROBOT COINQUILINO

Il robot, messo a punto dai ricercatori di Prisca, dell’università Federico ii di Napoli è un upgrade del robot Pepper, molto amato dai Giapponesi. Dotato di telecamere, è in grado di riconoscere i volti delle persone e monitorare i movimenti del corpo. Grazie a un algoritmo di apprendimento può comprendere l’umore della persona e le sue abitudini. Se si accorge che qualcosa non va, se l’assistito si comporta in modo diverso dal solito, interviene ricordando all’assistito di bere, ad esempio, o di prendere le medicine. A gennaio 40 robot verranno affidati ad altrettanti volontari che, vivendo con loro, ne testeranno le reali capacità.

“Finora – spiega, Silvia Rossi, ricercatrice presso il Dipartimento di ingegneria elettrica e delle tecnologie dell’informazione della Federico II di Napoli – la sperimentazione è stata condotta in laboratorio, dove 30 pazienti sono stati osservati mentre convivevano nella stessa stanza dell’umanoide. A gennaio inizieremo a sperimentarlo nelle case di 40 persone con e senza Alzheimer, per monitorare i benefici per la loro salute. In particolare, quello che stiamo cercando di fare è rendere il robot socievole e adattare il suo comportamento in base alla persona specifica. Ad esempio, deve capire come e quanto interagire a seconda della situazione”.

• I ROBOT IN ASSISTENZA

Questa iniziativa è solo una delle tante in cui i robot intelligenti sono coinvolti in applicazioni di tipo sanitario.”In un esperimento su 60 bimbi presso la Asl di Terni – precisa la ricercatrice – siamo riusciti ad addestrare le macchine a capire quale fosse il modo migliore di interagire, caso per caso, per alleviare l’ansia dei piccoli pazienti”. In un’altra occasione, presso l’Ospedale di Padova, sono stati utilizzati nel supporto a bambini con sindrome dello spettro autistico. “La presenza del robot – conclude – si è dimostrata in grado di sbloccare e facilitare la comunicazione”.

• L’EMPATIA ELETTRONICA

Quello che rende questi robot diversi rispetto ad altri modelli, è che non è solo l’utente a dover imparare a interagire con loro, bensì è il robot stesso che apprende ad adattarsi al comportamento delle persone e alle loro necessità. Una volta appresa la “normalità” dell’assistito, il robot deve essere in grado di individuare i segnali di sofferenza e reagire di conseguenza, magari consigliando di chiamare un parente o un medico. Questo modello di umanoide elettronico è perfetto per i compiti di assistenza alle persone con particolari necessità. Il problema però è che gli scienziati devono sviluppare robot in modo che siano dotati di un qualche grado d’intelligenza sociale e che abbiano la capacità di collaborare con le persone. Creare sistemi in grado di modificare il proprio comportamento in base agli input esterni osservati è una grande sfida per i ricercatori, soprattutto per quanto riguarda il dominio della robotica assistenziale dove si ha a che fare con individui in difficoltà.