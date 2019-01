Roberto Vecchioni dalla parte di Caramelle di Pierdavide Carone e i Dear Jack. Anche il grande cantautore milanese s’inserisce nella querelle che vede gli artisti, esclusi da Sanremo, chiedere lumi a Claudio Baglioni per quella che è stata definita una vera e propria censura.

Sono in tanti ad aver già preso le difese della canzone. Ultimo è proprio Vecchioni, tra l’altro amico di Baglioni, che definisce il pezzo in questione né bello né brutto, ma ‘unico‘ e ‘verista’.

Roberto Vecchioni difende Caramelle di Pierdavide Carone e Dear Jack

In una lettera indirizzata al direttore artistico Claudio Baglioni e pubblicata sul Corriere della Sera, Vecchioni si spreca negli elogi al pezzo presentato da Pierdavide Carone e dai Dear Jack: “Caro direttore, c’è per caso che mi è capitato di ascoltare una di quelle canzoni che sfuggono al semplicistico concetto di ‘bello’ o ‘brutto’, ma appartengono di diritto alla categoria di ‘uniche’. Sto parlando di Caramelle di Pierdavide Carone, cantata con i Dear Jack“.

Nel prosieguo della sua lettera, l’autore di Samarcanda ha continuato descrivendo il brano come ‘verista’, in quanto racconta con cruda verità un tema molto delicato, quello della pedofilia. Nel testo del brano, per Vecchioni, si notano tre sequenze cinematografiche da cui restano fuori moralismi, colpe, accuse o giudizi. E questo la rende una canzone davvero speciale.

Roberto Vecchioni

Pierdavide Carone ringrazia Roberto Vecchioni

Parole che, più che colpire il direttore Baglioni, hanno fatto battere d’orgoglio il cuore di Pierdavide Carone, che ha voluto ringraziare in maniera speciale il cantautore di Chiamami ancora amore, vincitore di Sanremo nel 2011.

In particolare, Carone si è detto orgoglioso di aver ricevuto un paragone importante con l’opera di Verga, di Capuana e del cineasta Robbe-Grillet, aggiungendo, con umiltà: “Non so davvero se merito questi paragoni, non so neanche se merito l’analisi di un mio testo da parte del Professore della musica d’autore italiana“.

Di seguito il video di Caramelle di Pierdavide Carone: