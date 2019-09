ROMA – E’ Roberto Speranza il nuovo ministro della Salute. Il dicastero che doveva rimanere nella mani del Movimento 5 Stelle con la conferma della ministra uscente, Giulia Grillo passa invece a LeU.

Speranza, classe 1979, è nato a Potenza e si è laureato alla Luiss in Scienze Politiche. Già deputato. eletto nelle fila del Pd, nel febbraio 2017 abbandona il Partito Democratico insieme ad altri esponenti della minoranza, tra cui anche l’ex segretario Pier Luigi Bersani, per un acceso dibattito con la maggioranza per la linea attuata dal partito sotto la segreteria di Matteo Renzi. E fonda, pochi giorni dopo, il nuovo partito Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista, formato da parlamentari fuoriusciti dal Partito Democratico e da Sinistra Italiana. Alle politiche del 4 marzo 2018 con Liberi e Uguali, è stato rieletto deputato nella circoscrizione Toscana. Il 22 luglio è stato rieletto coordinatore nazionale di Articolo 1 – MDP e il 6 aprile 2019 ne è diventat il Segretario.

La sua carriera politica inizia nel 2005 quando viene eletto nell’esecutivo della Sinistra Giovanile. A Potenza diventa consigliere comunale nel 2004 e poi assessore all’urbanistica. Segretario regionale della Basilicata. Poi nel 2007 viene eletto nella costituente del Partito Democratico. E’ Walter Veltroni a nominarlo al vertice dei Giovani democratici. Coordinatore della campagna nazionale di Pier Luigi Bersani per le Primarie del centrosinistra nel 2012. Nel 2013 viene eletto capogruppo del Pd alla Camera, ma nel 2015 ne annuncia le dimissioni: una scelta in segno di protesta con il Governo Renzi di porre la fiducia sull’Italicum, la nuova legge elettorale.





