Dopo il sold out di Roma, Arisa fa il tutto esaurito anche ai Magazzini Generali di Milano dove ha fatto tappa ieri sera ‘Una nuova Rosalba nei club’, la prima esperienza live dell’artista nei principali club italiani. Accompagna sul palco da Giuseppe Barbera alla tastiera e al dj/producer Jason Rooney, Arisa ha coinvolto il pubblico con uno show colorato, elettronico e contemporaneo, molto diverso dai precedenti. Musica e visual si fondono per portare dal vivo i brani del nuovo album ‘Una nuova Rosalba in città’ (Sugar) e i grandi successi del suo repertorio riadattati per avvicinarsi stilisticamente alle atmosfere dei nuovi brani.

Verso la fine del concerto, Arisa ha lasciato il palcoscenico a Roberto, storico fan che ha chiesto la complicità della sua cantante preferita per chiedere la mano del suo fidanzato Fabio. Tra baci appassionati e lacrime di commozione, Arisa ha dedicato alla coppia ‘Meraviglioso amore mio’, la loro canzone del cuore.

