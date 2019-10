“Sono in ospedale a Milano, niente di grave, ma sono comunque nervoso”. Inizia così il post di Roberto Cavalli su Facebook. Lo stilista, classe 1940, si dice “molto fortunato ad avere vicino a me la mia adorabile Sandra e i miei angeli Cristiana e Rachele”. “Ora mi aspetto tante belle parole da tutte le persone che mi vogliono bene……… – conclude – in tutto il mondo e mi sono dimenticato di mandare milioni di baci a tutti i miei più cari amici, quella è la mia ricchezza più grande”.

Nella foto che accompagna il post si vede Cavalli, con un tubicino medicale, sorridente accanto alla sua fidanzata Sandra Nilsson, ex coniglietta Playboy. Cristiana e Rachele sono le figlie dello stilista.

