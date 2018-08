Roberto Cavalli ci ha regalato diverse gioie trash su Instagram in questi mesi: prima gli sfoghi contro Domenico Dolce e Stefano Gabbana e poi la frecciatina a Chiara Ferragni.

Ieri sera – stando a quello che riporta la pagina Very Inutil People – il famoso stilista avrebbe pubblicato sul suo profilo Instagram la foto di due ragazze africane, con la didascalia rivolta a Mister Selfie, Matteo Salvini:

“Mr Salvini, my friends want to know you, they want an italian husband.” “Salvini, le mie amiche vogliono conoscerti, loro vogliono un marito italiano”.

Probabilmente un maldestrissimo modo di lanciare una frecciatina al ministro dell’interno.

Roberto deve essersi accorto della caduta di stile e infatti ha cancellato il post, che però è stato riportato da quelli di Very Inutil People.

Verba volant, screenshot manent.