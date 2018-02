Il rapporto d’amicizia fra Roberto Cavalli e Chiara Ferragni è in crisi e se non fanno una pace pubblica su Instagram in stile Adriana Volpe e Giancarlo Magalli io rischio di perdere per sempre il sonno.

Per chi si stesse chiedendo cosa è successo questo articolo vi riassumerà il tutto: pare, infatti, che Cavalli abbia scritto una cattiveria alla Ferragni.

Oggi, come riportato dalla pagina @YourLifeInPlastic, Roberto Cavalli ha pubblicato un lungo messaggio dedicato alla fashion blogger.

Dedica che la stessa Ferragni ha letto ma alla quale ha preferito non rispondere, limitandosi a mettere like ad un commento contro lo stilista: “Non è onesto, appena due giorni fa ha scritto sotto una foto di Chiara che è diventata più brutta rispetto al passato“.