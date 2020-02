Volano stracci sul coronavirus tra il virologo del San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, noto per le sue battaglie per i vaccini e il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. Il primo chiede la quarantena a chi torna dalla Cina in Toscana e parla di azzardo guardando alle misure introdotte dalla Toscana. Il secondo replica: “Chi ci attacca o non è informato o è un fascioleghista”.

Si alza la temperatura della polemica. Burioni replica: “Il presidente della Regione Toscana che secondo me sottovaluta il rischio del coronavirus esponendo a rischi evitabili i propri cittadini, afferma che chi lo critica o è male informato o è fascioleghista. Lo stesso presidente che nella sua regione offre l’omeopatia all’interno del sistema sanitario nazinale. Complimenti davvero”.

A riaccendere la miccia di una polemica scoppiata già nei giorni scorsi è stato il professor Burioni: “Sono 2.500 i ritorni previsti in Toscana dalla Cina. È necessaria la massima prudenza”.

Il virologo su Facebook articola un pensiero, poi sul suo sito Medicalfacts scrive un intervento in cui si legge: “Non riesco a capire per quale motivo la Regione Toscana si intestardisca ad affermare che la quarantena non è necessaria. Sarebbe un minimo sacrificio per i 2500 cittadini che porterebbe però una grandissima sicurezza per tutti gli altri. Nessuno pretende che vengano rinchiusi in un carcere: basterebbe chiedergli di rimanere a casa per due settimane. La stessa cosa che molte multinazionali chiedono ai loro dipendenti che tornano dalla Cina” scrive il virologo.

E più in là: “Limitandosi, come leggo, ad aprire un ambulatorio nel quale queste persone potranno recarsi in caso di malattia (quindi troppo tardi), la Regione Toscana decide di fare correre ai suoi cittadini un rischio evitabile con un minimo disagio per pochissimi di loro. La decisione è a mio giudizio sbagliata, ma non mi stupisce più di tanto, arrivando proprio da quella stessa Regione che senza il minimo pudore offre nell’ambito del suo Servizio Sanitario la medicina omeopatica (inefficace e implausibile secondo la scienza) a spese del cittadino.Speriamo che una buona dose di fortuna possa compensare l’azzardo. Se non succederà niente, qualcuno dirà che è stato un allarme inopportuno. Certamente sono gli stessi che quando rivendono l’automobile con l’airbag intatto si lamentano della spesa che hanno sostenuto per qualcosa che si è rivelato inutile, perché non sono andati a sbattere”.

Sulla vicenda interviene anche il sindaco di Prato Matteo Biffoni che si chiede come mai Burioni non si pone la stessa domanda per tutta Italia dal momento che le persone che vengono dalla Cina abitano e lavorano in altre città.

Dalla Regione hanno già risposto al virologo, spiegando che la Toscana sta seguendo le regole fissate anche dalle circolari del ministero sull’emergenza coronavirus. “Non essendoci nessun caso accertato di coronavirus, la quarantena non spetta alle autorità sanitarie della Regione – ha detto l’assessora alla Salute Stefania Saccardi – Trovo davvero sorprendente un’uscita come questa, perché la Toscana è la Regione che si è mossa con maggior tempestività e adeguatezza, pur non essendo l’unica ad accogliere sul suo territorio un gran numero di cittadini cinesi”.







