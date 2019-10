Conte è un martello, a Sarri serve tempo

– “Tante volte, quando vado a dormire, penso ancora a quel rigore”. Sono passati 25 anni dalla finale di Usa 1994, eppure Roberto Baggio ammette di non aver ancora superato lo shock del rigore sbagliato contro il Brasile. “Non sarà stato il rigore decisivo ma ho dato il colpo di grazia – racconta al Festival dello Sport di Trento – e sognavo una finale Italia-Brasile sin da bambino. Stare in nazionale per me era un momento particolare, quella maglia era qualcosa di straordinario e incredibile per me, mi ci sentivo bene. La mancata convocazione del 2002 è una ferita non rimarginata paragonabile al calcio di rigore di Pasadena, forse passo per presuntuoso o arrogante, ma per una volta non mi interessa, credo che alla fine meritassi di essere tra i convocati di quel Mondiale. Perché ho avuto un’operazione e sono tornato dopo 77 giorni in campo. Meritavo di andarci anche solo senza giocare, a parte che avrei giocato… Era forse qualcosa che il calcio mi doveva e non è stato così e forse è anche per questo che oggi mi allontano”.

Il Divin Codino fa poi il punto sulle big di Serie A: “Sarri ha sempre fatto bene dove è andato, anche in categorie minori. Credo ci voglia tempo per vedere il suo gioco ma il Napoli, a detta di tutti, era la squadra che giocava il miglior calcio”. I singoli, in casa Juve, possono fare la differenza: “Dybala ha delle qualità incredibili, quelli che hanno quel ruolo, quando le cose non vanno benissimo, vengono sempre presi e messi in discussione. Ronaldo è un fenomeno”. Da Sarri a Conte, dopo il big match, il passo è breve: “Antonio è arrivato alla Juventus che era giovanissimo, era un ragazzo umile e simpaticissimo. Il lavoro dell’allenatore è adattissimo a lui, è uno che martella”.