Idoli della quarta edizione de Il Collegio nonché attualmente fidanzati fra loro, Roberta Zacchero e George Ciupilan ieri hanno debuttato in diretta nel programma domenicale di Simona Ventura, La Domenica Ventura, fra gossip e chiacchiere.

I due ragazzi, chiamati a rappresentare Il Collegio insieme al professor Andrea Maggi ed alla loro compagna di classe Asia Busciantella, non hanno brillato alle domande di Simona Ventura e spesso, soprattutto George, è stato colto alla sprovvista.

Interrogati sullo Zecchino d’Oro (andato in onda la sera prima su Rai Uno) i due hanno bofonchiato qualcosa (pare che la mamma di Roberta le cantasse una ninna nanna con una canzone dello Zecchino d’Oro), mentre Ciupilan ha fatto quasi scena muta “è un bel programma, mi è piaciuta la canzone che si chiama Acca“. Non meglio quando Simona Ventura gli ha chiesto un loro talento nascosto: George non ha saputo rispondere e la stessa Ventura, per cercar di farlo parlare, l’ha buttata in caciara parlando del corteggiamento delle ragazze. Un po’ meglio la Zacchero, che ha confessato di essere una scrittrice.

17 anni lui, 16 anni lei, hanno tutto il tempo per sciogliersi davanti le telecamere e studiare. Certo, fra il registrato de Il Collegio e la diretta de La Settimana Ventura, sembrano quasi due persone diverse..