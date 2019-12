Il mondo è bello perché vario e l’amore come già sappiamo non ha sesso, colore o religione, per questo motivo non siamo nessuno per giudicare quanto dichiarato da Roberta Zacchero de Il Collegio su Instagram, in merito alla sua nuova storia d’amore con George Ciupilan.

A Il Collegio Roberta Zacchero ha avuto un flirt con Samuel Fazzi, mentre fuori sembrava avesse avuto un interesse per Gianni Musella (notizia smentita però da entrambi). Ora Roberta è felicemente fidanzata con un altro collegiale, George Ciupilan, un bel ragazzo nato in Romania ed arrivato in Italia – a Savona, dove vive – all’età di 8 anni.

I due hanno annunciato il loro fidanzamento da circa una settimana (con tanto di epico commento di Maggy Gioia) e solo oggi la Zacchero ha svelato perché si è messa con lui e cosa di preciso l’ha colpita.

“Probabilmente in monti non ci crederanno, ma di George mi ha colpito molto la testa, il modo che ha di ragionare e la sua maturità. Nonostante sia un bel ragazzo, e questo non l’ho mai negato, mi ha colpito molto di più la sua testa. Come gestiamo la lontananza? Prima d’ora non era molto a favore delle relazioni a distanza, ma tra me e George ci sono solo due ore di treno e riusciamo a vederci ogni weekend. L’unica cosa è che io vado a scuola il sabato e quindi non riusciamo a stare tanto insieme”.

Innamorata del suo modo di ragionare e della sua maturità.

Vi ricordo che George, a Il Collegio, ha dichiarato:

“La femmina può fare anche il lavoro del maschio, ma normalmente la femmina stira, si mette a cucinare, mentre il maschio fa diverse cose come ad esempio lavorare in fabbrica. Non possono fare le stesse cose, è sempre stato così ed è sempre andato bene così”.

Sipario.