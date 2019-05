Sul caso di Pamela Prati e Mark Caltagirone è intervenuta anche Roberta Bruzzone. Ieri a Storie Italiane, la criminologa ha commentato le pesanti dichiarazioni che la showgirl ha fatto a Verissimo. Pamelona ha detto di essere stata minacciata con dell’acido, ma la Bruzzone ha chiesto alla procura di indagare sulla vicenda, perché non ci vede chiaro.

“È la prima volta che sento parlare di una presunta minaccia con l’acido recapitata con queste modalità. Considerata l’epoca in cui viviamo, visti i danni tremendi che hanno patito le vittime di queste aggressioni, vorrei ricordare a tutti che esiste anche il reato di simulazione di reato, per cui attenzione a non alzare un po’ troppo la posta.

Francamente questa modalità di minaccia che avrebbe raggiunto la signora Prati a me suscita diverse perplessità. Non credo che la vicenda mediatica possa portare qualcuno a fare qualcosa del genere. Mi auguro che la procura indaghi seriamente su questo aspetto perché, se dovesse emergere che questa minaccia non è mai realmente avvenuta, credo che la questione potrebbe prendere una piega decisamente diversa rispetto a quella mediatica. Non si gioca con questa roba, ripeto, non si gioca! Io non so cosa stiano facendo, ma dico solo che la situazione mi puzza molto. C’è gente che si inventa cose simili e poi però ne paga le conseguenza davanti ad un giudice, questo sia chiaro. Su queste cose non si scherza! Procura di Milano, mi rivolgo a voi, indagate! Se non è realmente accaduto è di una gravità inaudita.”