Ospite di Caterina Balivo a Vieni Da Me, Roberta Bruzzone ha parlato della sua infanzia e della nascita dei suoi fratelli più piccoli.

La criminologa più famosa della tv ha raccontato di quando smembrava e decapitava le bambole e anche di quando a 3 anni ha tentato di affogare i fratellini.

“Da bambina ero una piccola peste. Ero una ragazzina molto vivace, molto curiosa e molto determinata. Io sperimentavo molto le tecniche di smembramento di decapitazione con le bambole. Io le distruggevo tutte e quindi hanno smesso di regalarmele.

Non ho preso benissimo la nascita dei miei fratellini. Nella prima fase non la presi bene. Ho tentato di annegarli nella vasca da bagno e mia nonna mi ha preso in tempo. Non ero imputabile, avevo solo 3 anni e mezzo. Li picchiavo, ma ero molto piccola. Io la classica bambina femminuccia tranquilla? No, non su questo pianeta.

Sono anche stata cacciata dalla scuola materna delle suore. Le suore raccomandarono a mia madre di non portarmi più in quella scuola.”