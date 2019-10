I Cure hanno in serbo tre nuovi album per i propri fan: a rivelarlo è il frontman Robert Smith.

I Cure stupiscono i fan con un annuncio che fa veramente restare a bocca aperta: il gruppo, infatti, è al lavoro per la realizzazione non di un album, ma di ben tre!

A rivelare la notizia, è Robert Smith, frontman della band: tre nuovi progetti discografici, di cui uno in arrivo quest’anno.

The Cure: in arrivo un album entro Natale?

Robert Smith ha parlato dei nuovi progetti dei Cure e, in cantiere, ci sarebbero ben tre nuovi album. Uno di questi, sarà pubblicato proprio entro la fine dell’anno.

Il nuovo lavoro discografico, secondo quanto apprendiamo, sarà “oscuro“, ispirato alla perdita di sua madre, di suo padre e del fratello.

Il titolo provvisorio è Live From The Moon e il piano è di farlo uscire a Natale. E anche se sarà il primo album dei Cure in oltre un decennio, NME riferisce che i fan non dovranno aspettare così tanto per un altro follow-up.

Ecco il video di Pictures Of You:

Robert Smith: due album per il futuro

In una nuova intervista alla rivista musicale messicana Zócalo, Robert Smith rivela che i Cure hanno effettivamente lavorato su tre album contemporaneamente.

“In realtà ho preparato tre album, due dei quali più avanzati“, ha dichiarato, aggiungendo, “Il primo sarà quello che rilasceremo molto presto. Penso che il primo singolo, o l’intero album, uscirà questo Natale, o poco prima. Ha il titolo di Live From The Moon, ma cambierà sicuramente il suo nome“.

Proseguento, Smith ha affermato che il secondo è in fase avanzata e ha un suono più pronunciato e più forte. Il terzo, infine, è un disco di rumore, con diversi aspetti e ambienti, basato sulle sue esperienze.