Robbie Williams potrebbe tornare nei Take That per un nuovo tour: ecco le possibili date per una delle reunion più attese.

Robbie Williams e i Take That potrebbero tornare presto insieme. Non c’è stato alcun annuncio, ovviamente, ma il Daily Star ha lanciato le prime ipotesi per un nuovo tour, che avrebbe luogo nel 30esimo anniversario della boy band più amata d’Inghilterra.

L’anno giusto potrebbe essere il 2022, quando bisognerà festeggiare la pubblicazione dell’album Take That & Party, datato 1992.

Take That e Robbie Williams: reunion nel 2022?

Secondo quanto riportato dal Daily Star, lo stesso Robbie avrebbe di recente dichiarato, parlando della sua vecchia band: “Sono ragazzi adorabili, i miei ragazzi sono incredibilmente fighi, sono stato in una chat di conferenza con loro la scorsa settimana. È qualcosa che può essere condivisa solo tra noi perché abbiamo sperimentato qualcosa nell’universo che solo noi abbiamo provato“.

Non una vera apertura, ma quantomeno un primo segnale…



Robbie Williams

Take That: possibile tour con Robbie Williams

Già nel 2019 Gary Barlow aveva parlato di un possibile tour con Robbie, ma vedendolo come qualcosa di praticamente impossibile: “Il tour riguarda principalmente noi tre […] per inserirvi qualcun altro ci vorrebbero settimane di prove“.

Qualcosa però negli ultimi tempi potrebbe essere cambiato e Howard Donald avrebbe spinto per dare una possibilità sia a Williams che a Jason Orange: “Hanno fatto parte della nostra storia e non puoi semplicemente metterli da parte“.

Lo stesso Robbie ha dichiarato di essere disposto a partecipare a un nuovo tour, ma solo se tornasse anche Jason: “Io sono pronto, ma non so cosa dice il loro calendario, cosa dice il mio calendario, non so cosa dice il mio manager. A tutti noi piacerebbe farlo. Mi piacerebbe coinvolgere Jason, realisticamente non credo possa accadere. Se potessimo riavere Jay sarebbe perfetto“.

Insomma, per ora si tratta solo di spifferi. Ma salgono le chance di una reunion che farebbe felice mezzo mondo. Di seguito Could It Be Magic dei Take That: