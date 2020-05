Robbie Williams torna nei Take That: il cantante sarà protagonista di un concerto in streaming con la storica boy band che lo ha lanciato.

Robbie Williams torna nei Take That e ci fa proiettare in un battito di ciglia negli anni Novanta. Il noto cantuatore inglese ha accettato di rientrare nei ranghi della boy band che lo ha lanciato per uno scopo nobile: un evento benefico, rigorosamente in streaming da casa propria, i cui proventi saranno utilizzati per contrastare l’emergenza Coronavirus.

Nulla di particolarmente ‘stabile’ o concreto, dunque, ma tanto basta per scatenare l’entusiasmo dei fan. Anche perché potrebbe essere solo l’antipasto per una reunion vera e propria nei prossimi mesi…

Robbie Williams torna nei Take That per un evento in streaming

Robbie si unirà dunque a Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald per un evento unico e spettacolare. Una reunion che andrà in scena in streaming sui social il 29 maggio.

L’evento sarà trasmesso dalle ore 21 in occasione del Meerkat Music, show che raccoglie fondi destianti alla raccolta fondi a supporto delle terapie negli ospedali. Ecco il video con l’annuncio:

Reunion in vista per i Take That?

Ricordiamo che l’ultima reunion della storica boy band inglese è avvenuta nel dicembre 2018 in occasione della finale di un’edizione di X Factor. Robbie era infatti giudice del talent, mentre i compagni di band erano ospiti d’onore.

Ma negli scorsi giorni il Daily Star ha rilanciato anche la notizia di una possibile reunion ‘fisica’ per la boy band in occasione del trentennale del loro album di debutto, nel 2022.

Un’ipotesi in qualche volto avvalorata anche dalle parole di Robbie: “Sono ragazzi adorabili, i miei ragazzi sono incredibilmente fighi, sono stato in una chat di conferenza Zoom con i Take That la scorsa settimana. Quello che abbiamo vissuto è qualcosa che può essere condivisa solo tra noi, perché abbiamo sperimentato qualcosa nell’universo che solo noi abbiamo provato…“.