“Il rigore per la Lazio? Se guardiamo la dinamica, un contatto c’è e l’attaccante anticipa il portiere. E’ un episodio difficilissimo da giudicare dal campo, per dinamica si propende per il rigore. Si tratta di un episodio davvero molto complicato. C’è stata malizia dell’attaccante, il 99% degli arbitri avrebbe dato il rigore”. Lo ha detto il designatore della serie A, Nicola Rizzoli, ai microfoni di Radio Anch’ io Sport su Rai Radio 1, tornando sull’episodio più controverso dell’ultima giornata di Serie A. Nel match vinto in rimonta 2-1 con la Fiorentina, la Lazio ha ottenuto il provvisorio 1-1 con un rigore concesso dall’arbitro Fabbri nell’azione che ha coinvolto l’attaccante biancoceleste Caicedo il portiere viola Dragowski.

