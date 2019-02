“Il governo si è impegnato a fare entro una 40ina di giorni un decreto ‘sblocca cantieri’ proprio per cercare di evitare il massimo dei ribassi: in questo Paese ancora si partecipa ad appalti pubblici con aziende che partecipano fino al 70% di ribasso semplicemente perché hanno bisogno di liquidità per pagare le banche e non tanto perché hanno una marginalità di questo tipo che ovviamente è impossibile in un appalto edile”. Lo ha detto oggi a Genova il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, a margine del convegno dal titolo ‘Verso il festival del lavoro 2019’, organizzato a Palazzo Ducale dal Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro. Rixi lo ha detto commentando con i giornalisti i dati sull’occupazione in Liguria, in ripresa nel terzo trimestre del 2018, mentre resta in sofferenza il settore dell’edilizia.

Fonte