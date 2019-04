È stato ritrovato un filmato inedito di un’esibizione dei Beatles a Top of the Pops, risalente al 1966.

Un video inedito dei Beatles arriva… dal Messico! Un filmato che si riteneva perduto è stato ritrovato nella collezione privata di un fan messicano. Non si sa quale sia stata la trafila di questo rarissimo nastro e come sia arrivato fino a quelle latitudini.

Quel che è certo è che si tratta dell’unica testimonianza di una partecipazione dei Fab Four in una puntata di Top of the Pops del 1966. Andiamo a scoprire i dettagli di questo ritrovamento molto prezioso.

Beatles: un filmato inedito è stato ritrovato

L’esibizione dei Beatles a Top of the Pops del 1966 si riteneva perduta del tutto. Spiega il sito della BBC che in quegli anni i nastri non venivano infatti archiviati, ma distrutti spesso per fare spazio. Per questo tantissime performance musicali degli anni Sessanta e Settanta non sono ormai più rinvenibili.

Tuttavia, capita qualche volta che una registrazione amatoriale venga fuori all’improvviso, regalando a volte minuti, altre volte solo pochi secondi, di musica che si riteneva ormai finita per sempre nell’oblio.

The Beatles

I Beatles a Top of the Pops nel 1966

In questo brevissimo filmato (circa 11 secondi), registrato con una telecamera da un fan direttamente dal televisore, si possono intravedere i Fab Four mentre presentano in anteprima il loro ultimo singolo del periodo, Paperback Writer, rigorosamente in playback. D’altronde, non era la prima volta.

A Top of the Pops, come era prassi del programma, spesso i Beatles avevano suonato in playback. Difatti, solo nel giugno del ’66 i ragazzi di Liverpool suonarono dal vivo nel programma. D’altronde, erano le stesse case discografiche a preferire la presentazione di basi pre-registrate, per evitare ‘incidenti’ di percorso e soprattutto far ascoltare ai fan ciò che effettivamente sarebbero andati ad acquistare sul 45 e il 33 giri.

Di seguito il video ufficiale di Paperback Writer, canzone leggendaria ma meno famosa di altri loro brani immortali: