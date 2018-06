Ritrovato il cadavere di Sara, il ragazzo si era impiccato

(Fotogramma)

Ritrovato poco fa a Paullo il corpo di Sara Luciani, la ragazza scomparsa da Melzo lo scorso 8 giugno, il cui fidanzato si era tolto la vita. A darne notizia è ‘Chi l’ha visto’. L’auto non è ancora stata ritrovata. I vigili del fuoco con l’elicottero hanno cercato per giorni la 21enne scomparsa, dopo che il suo compagno 31enne è stato trovato impiccato. Secondo una prima ricostruzione i due si erano allontanati da casa venerdì sera in auto, poi lui è stato trovato morto con i vestiti ancora bagnati. Domenica 10 giugno il paraurti dell’auto era stato ripescato nel canale Muzza, mentre la targa e altri pezzi della carrozzeria erano stati ritrovati nelle grate della centrale idroelettrica di Paullo.