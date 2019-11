Ilenia Cucchi, la 22enne di Talamona (Sondrio) di cui si erano perse le tracce da una settimana a Barcellona, è viva, ma al momento si trova in ospedale. E’ stata ritrovata dai familiari, volati in Spagna per cercare notizie della ragazza. Ad annunciarlo è stata due ore fa la cognata di Ilenia, Ramona Pisani, che conferma all’Adnkronos quanto scritto sulla sua pagina Facebook. Alla giovane, dice, “è stato fatto del male, ma di più non posso dire”. Secondo quanto ricostruito, la ragazza dovrebbe aver subito un’aggressione per strada. Domani, il fratello e la mamma, che sono stati aiutati dalla polizia di Barcellona nelle ricerche, dovrebbero riuscire a vedere la giovane, ricoverata in una clinica fuori da Barcellona.

