Ritrovata coppia scomparsa in Spagna

Sarebbero stati trovati dalla guardia civil spagnola Christian Smeragliuolo e Loren Sartori, i due 20enni di Busto Arsizio (Varese) andati in Spagna per percorrere in bicicletta il Cammino di Santiago e di cui si erano perse le tracce da Ferragosto. A dare l’annuncio è la madre del giovane, sul gruppo del Cammino di Santiago su Facebook: “Ringrazio tutti, Christian e Loren stanno bene. Appena saremo a casa vi aggiornerò”. I genitori avevano sporto denuncia venerdì scorso ai carabinieri di Busto Arsizio e ieri la madre di Christian si era recata in Spagna. I ragazzi, a quanto di apprende, sarebbero stati rapinati.