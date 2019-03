La primavera? Può attendere. Se è vero che nei prossimi giorni l’alta pressione tornerà a guadagnare terreno sul nostro Paese, regalando giornate più soleggiate con temperature in deciso aumento, non è però ancora arrivato il momento per fare il cambio dell’armadio: entro fine mese è infatti in arrivo una prepotente invasione dal Polo Nord che riporterà freddo e neve fino quote molto basse. Il team del sito ilmeteo.it avverte quindi che dagli ultimissimi aggiornamenti dei modelli meteo è possibile vedere come, a partire da lunedì 25 marzo, l’alta pressione delle Azzorre salirà parecchio di latitudine posizionandosi tra le Isole Britanniche e l’Islanda. Questo movimento favorirà quindi la rapida e irruente discesa dal Polo Nord di una massa d’aria gelida pronta ad investire buona parte dell’Europa con il suo carico di venti freddi e nevicate. Come spesso avviene, l’ingresso sul nostro Paese dell’aria gelida non avverrà in maniera diretta ma, a causa dell’ostacolo naturale della barriera alpina, le correnti saranno costrette a passare dalla Valle del Rodano e dalla Porta della Bora.

