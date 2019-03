Richiamate con un avviso del ministero della Salute due farine di grano tenero di tipo 00 di due differenti marche. Si tratta della confezione da un chilo della Selex e della Cuore Mediterraneo-Todis, entrambe prodotte da Molino Rossetto.

A far scattare il richiamo del dicastero di lungotevere Ripa è la presenza non dichiarata in etichetta dell’allergene soia “sebbene sulla confezione sia riportata la dicitura: prodotto in uno stabilimento in cui si utilizza soia”.

Un paio di settimane fa il ministero aveva richiamato del salmone norvegese affumicato prodotto da Hove Fine Foods Aps in Lettonia per “presunta presenza di Listeria monocytogenes”.