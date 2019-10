Attraverso un modus operandi ormai ben consolidato, l’insegnante di religione riusciva ad accaparrarsi il patrimonio delle vittime anche facendo ricorso a rituali e pratiche esoteriche. Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato le istruzioni per praticare riti magici per rimuovere le vibrazioni negativa dalla casa, una ‘corazza di protezione’ con simbologia del settore, un ‘captatore tri-sensor’, nonché un talismano per una fantomatica protezione duratura e che consentivano alla donna di incidere in modo suggestivo ed ancora più penetrante sulla già debole psiche delle vittime. In manette, la donna è ora nel carcere di Messina-Gazzi.

