Rita Rusic venerdì scorso ha incontrato al Grande Fratello Vip il suo ex marito Vittorio Cecchi Gori (che le ha confessato un segreto credendo di non essere ripreso), ma l’ospitata non sembrerebbe essere stata troppo gradita dalla gieffina.

“La mia sorpresa con Vittorio Cecchi Gori? Una fregatura! L’avevo visto il giorno prima di entrare qua dentro. E’ venuto e non ha saputo dirmi niente di mio figlio, niente di mia figlia, niente del mio cane, niente di niente! Uno viene qui a trovarmi che sa che non ho comunicazione con niente dimmi che va tutto bene, non ha saputo dirmi niente. ‘Hai parlato con Vittoria?’, ‘No’. ‘Hai parlato con Michael?’, ‘No’. Insomma, che sei venuto a fare, non mi hai dato una notizia!”

Non contenta, Rita Rusic ha successivamente svelato che Vittorio Cecchi Gori non è un “vero” produttore dell’ultimo film di Scorsese, ma è solo nei credits.

“Aveva un credit nel film di Scorsese ma non è che ha prodotto, manco avrà letto il copione. Ha un credit di una causa con Scorsese e quindi per i prossimi due film che faceva lui doveva mettere ‘Produced by..’ sono 18 i produttori di The Irishman. I produttori saranno 1 o 2, gli altri son quelli che hanno credits”.

…E che russava come un animale preistorico.

