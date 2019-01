Una diffida a usare lo stemma di Corleone. A predisporla in queste ore è l’Amministrazione comunale del grosso centro del Palermitano dopo la notizia dell’apertura a Parigi del ristorante di Lucia Riina, ultimogenita del capo dei capi. In Rue Daru il locale dalla facciata in legno, con grandi vetrate e lo stemma di Corleone nell’insegna, un leone rampante che stringe un cuore, propone piatti tipici della cucina italiana e siciliana. “In base allo Statuto e al regolamento comunale – spiega all’Adnkronos il sindaco Nicolò Nicolosi – lo stemma della città può essere usato esclusivamente per finalità istituzionale e solo dopo l’autorizzazione da parte delle Autorità comunali che, ovviamente, in questo caso non c’è stata”.

Fonte