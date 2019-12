Il ‘ristorante dei vip’ Assunta Madre è totalmente estraneo all’inchiesta che ha visto la condanna in primo grado dell’ex proprietario Gianni Micalusi, detto ‘Johnny’, per riciclaggio. A precisarlo è l’avvocato Davide Perrotta, che assiste la società Gestal, “titolare in via esclusiva dell’azienda e del marchio ‘Assunta Madre’, onerosamente acquistati”. In relazione all’articolo dal titolo “Riciclaggio: inchiesta ristorante Assunta Madre, condannato ex proprietario e altri” del 16 dicembre scorso, l’avvocato Perrotta precisa che “Gestal S.r.l. è subentrata ad Assunta Madre S.r.l. nel contratto di affitto dell’azienda comprendente la licenza di utilizzo del marchio ‘Assunta Madre’. Con specifico riferimento all’utilizzo ed alla spendita del marchio ‘Assunta Madre’, si evidenzia, inoltre, che Gestal S.r.l., con ordinanza del Tribunale di Roma (R.G. n. 37390/19) del 25.11.2019, ha ottenuto provvedimento di inibitoria all’utilizzo, da parte dei precedenti titolari, di qualunque segno confondibile con il marchio in questione”.

