Ventiquattro giovani calciatori del Fiorentino (12 della società Casellina di Firenze e altrettanti della Fortis Juventus 1909 di Borgo San Lorenzo) sono stati squalificati dal giudice sportivo per un totale di 60 giornate. La squalifica è scattata “per aver partecipato attivamente a una rissa sul terreno di gioco” durante la partita tra le due squadre, valida per il campionato juniores under 19 regionale, disputata lo scorso 2 febbraio.

L’incontro era stato sospeso dall’arbitro al 42esimo minuto del secondo tempo, quando la formazione ospite si trovava in vantaggio 1-0, a seguito di una rissa tra i componenti delle due squadre. Le sanzioni disciplinari più pesanti (sei giornate) sono state inflitte a un calciatore del Casellina per aver colpito con un pugno al volto un avversario. Sei giornate di squalifica anche per un giocatore del Fortis Juventus 1909 per aver tirato un calcio alla testa a un avversario. Il giudice sportivo ha inoltre inflitto alle due società la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre a una multa di 200 euro.