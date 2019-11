ROMA – Il 2019 di David Abraham è già finito. Il capitano dell’Eintracht Francoforte ha rimediato sette giornate di squalifica per il folle gesto effettuato ai danni del tecnico del Friburgo, Christian Streich, travolto in corsa durante il match di Bundesliga tra le due squadre. Un colpo che aveva scatenato una rissa tra i giocatori e i componenti dello staff delle due panchine, costringendo l’arbitro a un recupero monstre (10 minuti). La Federcalcio tedesca ha optato per la stangata, oltre alla multa da 25.000 euro. Tre turni di squalifica per Vincenzo Grifo, l’italiano del Friburgo, espulso nel marasma generale per aver colpito Abraham in reazione.

Fonte