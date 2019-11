di Silvia Mancinelli

Lesioni volontarie aggravate in concorso. E’ l’accusa con la quale il 23enne ex calciatore delle Giovanili Lazio e del Latina under 19 sarà chiamato in aula a marzo prossimo dopo l’udienza di oggi davanti al giudice monocratico. E’ imputato in un processo partito dalla denuncia presentata da un 29enne romano ormai quasi cinque anni fa. Il ragazzo è tornato questa mattina a ribadire in aula davanti al pm Mario Pesci di esser stato “picchiato sui divanetti del Piper” dal giocatore la notte tra il 6 e il 7 dicembre 2014. Con gli amici e la sua ragazza, nel locale in via del Tagliamento, aveva prenotato un tavolo nell’area privé della discoteca.

Fonte