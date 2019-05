“Mio figlio Stani è atterrato un’ora fa in Spagna. Mi ha avvisato telefonicamente del suo arrivo a Cadice e mi ha pure detto che domani incontrerà Emilio per un colloquio in carcere nel penitenziario di Puerto. E’ un penalista e difenderà il fratello insieme a mio cugino Cipriano Di Puorto”. Parla lentamente all’AdnKronos trattendo le lacrime, Pasquale Di Puorto, all’interno del suo bar “Caraibi”, in via del Mille a Villa Literno. Racconta le ultime novità sull’arresto del figlio, finito in prigione per lesioni dopo una violenta rissa a Cadice. E’ l’unico dei quattro studenti italiani in Erasmus coinvolti nel pestaggio a essere stato trattenuto dall’autorità giudiziaria spagnola.

Fonte