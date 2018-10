Rischio alluvioni

Fotogramma

Un vortice ciclonico sta portando un’intensa fase di maltempo su molte regioni italiane, oggi sarà la giornata peggiore. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che piogge forti e incessanti continueranno a bagnare tutti i settori alpini e prealpini del Nord, la Liguria, la Toscana e il Lazio. Piogge e temporali poi colpiranno anche il Sud, specie la Campania, la Sicilia e la Calabria ionica. Alto rischio idrogeologico su tutti i settori alpini e prealpini dove i fiumi, già ingrossati, potrebbero straripare in molti paesi, mentre in nottata e nella giornata di domani saranno attese le piene dei principali fiumi come ad esempio l’Adige e il Piave. Le piogge insisteranno sulle zone montuose per altre 18-24 ore. Domani il tempo comincerà a migliorare in Pianura padana, ma sulle Alpi tornerà la neve e questa volta sopra i 1000-1200 metri di quota.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it pone l’accento sull’intensità e l’insistenza delle piogge che continueranno a cadere su tutte le Alpi e le Prealpi fino a domani, creando le condizioni per eventi alluvionali. E per i prossimi giorni nulla di buono in vista, infatti da mercoledì 31 una nuova perturbazione atlantica comincerà a bagnare nuovamente il Nordovest per poi investire tutta l’Italia nella giornata di giovedì 1 novembre, giorno di Ognissanti. Soltanto nel weekend il sole potrebbe tornare a far capolino.