Una valanga di commenti critici investe Vittorio Feltri, autore di una serie di esternazioni su Twitter nella giornata del ritorno di Silvia Romano in Italia. “A me se una si converte all’Islam non mi importa niente ma non mi va neanche di applaudirla. Mi secca un poco se per riportarla in Italia lo Stato spende qualche milione degli italiani”, scrive Feltri in un messaggio. “Pagare il riscatto per Silvia significa finanziare i terroristi islamici. Che sono amici della ragazza diventata musulmana. Bella operazione”, si legge in un altro cinguettio nella serie aperta dal tweet “siamo tutti contenti della liberazione di Silvia Romano. Lo saremmo di più se ci dicessero quanto s’è dovuto pagare di riscatto”.

Fonte